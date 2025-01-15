الاستخبارات والأمن تحرر مختطفة وتطيح بـ5 إرهابيين وتجار مخدرات وبشر في بغداد

2025-01-15 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن تحرير مختطفة والإطاحة بـ5 إرهابيين وتجار مخدرات وبشر في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي وضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبجهد استخباري حثيث، نفذت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها واجبات منفصلة في بغداد أسفرت عن الإطاحة بمطلوب للقضاء بتهم الإرهاب، بالإضافة إلى تحرير مختطفة وإلقاء القبض على الخاطفين وضبطهما بالجرم المشهود اثناء قيامهما بعملية بيع الفتاة مقابل مبالغ مالية".وأضافت، "كما القت المفارز الميدانية القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة وضبطت بحوزتهما مواد مخدرة كانا يرومان بيعها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء".وأشارت الى ان "وزارة الدفاع تعاهد الشعب العراقي انها ستكون السور الأمين لحماية الوطن ومكافحة عصابات الجريمة المنظمة وآفة المخدرات".