شركة عالمية تتبرع للعراق بدراسة جدوى لإيصال الطاقة الشمسية لكل منزل

2025-01-15 21:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن شركة "UGT"للطاقة المتجددة والنظيفة، يوم الأربعاء، عن استعدادها للتبرع بدراسة جدوى للحكومةالعراقية لإيصال الطاقة الشمسية إلى المنازل.

وذكربيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورد لوكالة شفقنيوز، أن الأخير استقبل في مقرّ إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، ممثلي شركة "UGT" المتخصصة بالطاقةالمتجددة والنظيفة.

وجرى،خلال اللقاء، استعراض أهم مشاريع الشركة المتوزعة في أكثر من ثلاثين دولة حولالعالم، وآفاق التعاون مع العراق في مجال تخصصها، لاسيما وأن الحكومة مهتمة بموضوعاستثمار الطاقة النظيفة والمتجددة، ضمن برامجها الخاصة بحماية البيئة ومواجهةالتغيرات المناخية.

وتبرعتالشركة بتقديم دراسة جدوى للحكومة من أجل إيصال الطاقة الشمسية إلى المنازل، بجانبعملها الحالي الخاص بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة ديالى العامةالتابعة لوزارة الصناعة والمعادن.