السوداني يبحث مع شركة بريطانية إيصال الطاقة الشمسية لمنازل العراقيين

لندن / عراق اوبزيرفر السوداني يبحث في لندن إيصال الطاقة الشمسية لمنازل العراقيين استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في مقرّ إقامته بلندن، ممثلي شركة (UGT) المتخصصة بالطاقة المتجددة والنظيفة. وذكر بيان لمكتب السوداني، انه “جرى، خلال اللقاء، استعراض أهم مشاريع الشركة المتوزعة في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم، وآفاق التعاون …

