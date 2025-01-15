إحباط بيع فتاة بعد اختطافها واعتقال 8 مطلوبين بينهم 3 أشقاء ببغداد والبصرة

2025-01-15 22:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأربعاء من تحرير مختطفةوالقبض على 8 مطلوبين بتهمة "الارهاب" وتجارة المخدرات والبشر بينهم 3 أشقاءخلال عمليات أمنية متفرقة في العاصمة بغداد والبصرة.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية نفذت واجبات منفصلةفي العاصمة أسفرت عن الاطاحة بمطلوب للقضاء بتهم الارهاب، بالاضافة إلى تحرير مختطفةوإلقاء القبض على الخاطفين وهما متهمين اثنين تم ضبطهما بالجرم المشهود أثناء قيامهمابعملية بيع الفتاة مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان، "كما ألقت المفارز الميدانية القبض على اثنين من تجارومروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهما مواداً مخدرة كانا يرومان بيعها، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونيةبحقهم واحالة المتهمين إلى القضاء".

وفي البصرة أقصى جنوبي العراق، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، القبض على3 أشقاء وفق المادة 4 إرهاب متهمين بجرائم سرقة ومخدرات والاتجار بالاسلحة وضبطت داخلمنازلهم أسلحة متوسطة وخفيفة، ومواداً مسروقة إلى جانب الأدوات المستخدمة في جرائمالسرقة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلوماتدقيقة إلى قيادة شرطة محافظة البصرة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بقطع وسرقة الأسلاكالكهربائية على الفور تم تشكيل فريق عمل وجمع المعلومات وإجراء التحريات وتم القبضعلى المتهم (ب ع ص) وضبطت داخل منزله المواد المسروقة إلى جانب الأدوات المستخدمة فيجرائم السرقة".

وتابع البيان، أن "المتهم اعترف بتورطه في السرقات بالاشتراك مع أشقائهالذين تبين أيضاً تورطهم في الاتجار بالأسلحة والاعتدة، وتمكنت شعبة مكافحة إجرام المعقلمن تحديد مكان تواجد الأشقاء (م ع ص) و(ن ع ص) وألقت القبض عليهم وضبط بحوزتهم قاذفة RBG7 وشريط عتاد BKC يحتوي على250 إطلاقة وبندقية كلاشنكوف مع 14 مخزن ذخيرة وعتاد خاص بها ورمانتين يدويتين هجوميتين،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة 4 من قانونمكافحة الإرهاب".