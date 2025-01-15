2025-01-15 22:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار خلال العامين الماضيين، مبيناً أن الفرص الاستثمارية في العراق هي الأكثر على مستوى دول المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك، على هامش زيارته إلى المملكة المتحدة، في الندوة المالية التي عقدت في لندن، بحضور شركات مالية بريطانية كبرى وشركات القطاع الخاص العراقي، وعدد من المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين”.وأشار السوداني، وفقاً للبيان، خلال الندوة إلى “أهمية هذه الزيارة التي تمثل عهداً جديداً في العلاقة بين البلدين الصديقين”، مبيناً أن “العراق أبرم اتفاقية استراتيجية مع المملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية، وأخرى وقعها القطاع الخاص مع شركات بريطانية، مؤكداً ضرورة أن تُترجم هذه التفاهمات إلى صيغ عملية نافعة ومثمرة وقابلة للتنفيذ”.وتحدث السوداني عن الوضع المستقر في العراق الذي بات بلداً واعداً بالتنمية والاستثمارات والعمل في جميع المجالات، مشيراً إلى إنجازه إصلاحات حقيقية ترتكز على الاعتماد على القطاع الخاص.وأوضح أن معظم الإصلاحات الاقتصادية جاءت بمقترحات من القطاع الخاص لتسهيل بيئة الأعمال وتوفير أفضل السبل للعمل.وقال السوداني خلال الندوة المالية إن “إصلاح القطاع المالي والمصرفي كان من الأولويات”، مؤكداً “بذل جملة خطوات في إعادة هيكلة المصارف الحكومية والتعاقد مع (إيرنست ويونغ)، وتعاقد البنك المركزي مع (أوليفر وايمن)”.وأضاف السوداني: “لدينا تعاون مع الخزانة الأميركية، واليوم تجري جميع التحويلات عن طريق بنوك مراسلة وبخطوات موثوقة”، مبيناً: “قدمنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص لتقليل المخاطر في المشاريع المنتجة بالبلد”.وأشار رئيس الوزراء إلى أن “صندوق العراق للتنمية يعمل كفكر جديد للدولة في احتضان وتمكين القطاع الخاص”، مشيراً إلى أن “قانون الاستثمار في العراق هو الأفضل في المنطقة، حيث يمكّن المستثمر من حرية انتقال الأرباح ورؤوس الأموال”.وتابع قائلاً: “الفرص الاستثمارية في العراق هي الأكثر على مستوى دول المنطقة، والعراق من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار خلال العامين الماضيين”، مبيناً: “لمسنا رغبة لدى الشركات العالمية في توسيع الاستثمار بالعراق وفتح مشاريع جديدة”، مشيراً إلى “الحاجة إلى قطاع مصرفي عراقي وأجنبي قادر على استيعاب هذه العمليات وتغطية نشاط الاستثمار”.وأكد أن “العراق بحاجة إلى شركات التأمين، وهذا القطاع يجب أن يُعزز من خلال الابتكار، وتوسيع التأمين الرقمي، وتحليل المخاطر”، موضحاً: “نعمل على نقل الخبرة والمعرفة للكوادر العراقية وتعزيز قدراتها في أساليب الاستثمار العالمية”.واختتم قائلاً: “سيُعقد ملتقى العراق للاستثمار في نيسان القادم، وندعو إلى زيارة العراق والاطلاع عن كثب على الفرص الموجودة”.