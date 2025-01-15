توقيع مذكرات تفاهم بين القطاعين الخاص والعام وشركات بريطانية في مجالات متعددة

2025-01-15 22:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرات تفاهم في العاصمة لندن بين القطاعين العام والخاص العراقي وشركات بريطانية في مجالات متعددة.وقال المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "جرت، اليوم الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص العراقي وعدد من الشركات والمؤسسات البريطانية، في عدد من المجالات، بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير الخارجية والسيد وزير النفط".وأضاف البيان، أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعمار والإسكان/ دائرة الماء العامة وشركة (IHS) الاستشارية، في مجال تقديم دراسات تجريبية لاتفاقية المياه الشاملة، ومذكرة تفاهم أخرى بين المصرف العراقي للتجارة (TBI) وبنك ستاندرد تشارترد".وتابع "شهدت المراسم التوقيعَ على مذكرة تفاهم بين مجموعة الرضا وشركة جيمس كوبيت البريطانية بشأن ماء البصرة"، موضحا "فيما تم إبرام عقد تجهيز أمونيا مع شركة كيبيت البريطانية بشأن إنشاء مشروع اليوريا السوداء للقطاع الخاص العراقي".وأشار البيان، إلى أنه "جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جاكوار لاندروفر، لفتح فرع للشركة في محافظة البصرة، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى تخص تحلية ماء البصرة"، مبينا "في حين وقعت شركة نور الهلال العراقية مذكرة تفاهم مع شركة ايفونو بول البريطانية، بشأن إنشاء مصانع الكلور والصود".وتابع "كما وقعت شركة نجاح المستثمر العراقية مذكرة تفاهم مع شركة اينوفو بول بشأن تجهيز الكلور والصودا".وواصل أنه "في مجال التعاون العلمي، تم توقيع مذكرة تفاهم في الجانب التعليمي بين كلية المأمون الجامعة وجامعة soas للدراسات الشرق أوسطية، لتبادل البعثات والتعاون المشترك، لتكون بهذا أول جامعة أهلية عراقية توقع مذكرة تفاهم اقتصادية وأكاديمية مع جامعة بريطانية رصينة".