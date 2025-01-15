2025-01-15 22:30:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الأربعاء، عن افتتاح خمسة مشاريع خدمية في صلاح الدين، فيما أشار الى ان هذه المشاريع تؤكد التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة في المحافظة.وقال الفريق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة صلاح الدين شهدت اليوم حدثًا مميزًا، حيث قام رئيس الفريق عبد الرزاق المالكي بافتتاح خمسة مشاريع خدمية في المحافظة والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعشرات الآلاف من المواطنين".وأضاف، أن "ثلاثة مشاريع حيوية افتتحت في الطوز وهي مركز صحي بسطاملي التابع لقضاء آمرلي، والذي سيقدم الخدمات الصحية لـ12 ألف مواطن، ومركز صحي في غماز داخل بقضاء طوز في ناحية سلمان بيك، والذي يخدم 10 آلاف مواطن، ومحطة ماء مغذية لقرى الطوز، لتلبية احتياجات السكان الذين يعانون من شح المياه".وتابع أنه "افتتح أيضا مدرسة عمار بن ياسر في ناحية الصينية، التي تسهم في دعم عودة العوائل النازحة إلى المنطقة"، لافتا الى ان "المالكي افتتح كذلك مركز صحي في قرية سيد غريب، التابع لقضاء بلد، والذي سيقدم الخدمات لأكثر من 5 آلاف مواطن".وذكر الفريق أن "هذه المشاريع جاءت ضمن جهود فريق الجهد الخدمي والهندسي برعاية وتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السواني"، لافتا الى ان "هذه المشاريع تؤكد التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة في صلاح الدين وتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارا وازدهارا".وحضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، من ضمنهم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، ورئيس فريق الجهد الخدمي المحلي في صلاح الدين سعد مسلط، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمه