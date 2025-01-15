2025-01-15 22:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء على ضيفه فريق النفط بنتيجة 3 - 1 في ختام مباريات الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء بهدفين دون مقابل للنفط سجل هدف الزوراء الاول في الدقيقة 19 عن طريق علي كاظم بينما جاء هدف الزوراء الثاني عن طريق علي يوسف عند الدقيقة 40.

وتمكن النفط من تقليص النتيجة في الدقيقة 61 برأسية جميلة من اللاعب احمد خالد واضاف علي يوسف هدفاً ثالثاً للزوراء من تسديدة قوية في الدقيقة 88 من زمن اللقاء

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 28 بالمركز الاول، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 23 بالمركز السابع .

وادار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من سالم عامر حكم ساحة ، وامير ناجح مساعد اول ، ومقداد عقيل مساعد ثاني ، وحامد طالب حكم رابع ، وزيد ثامر حكم "VAR" .