2025-01-15 22:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف عن إلقاء القبض على متهم باكستاني الجنسية في مطار النجف الدولي، بتهمة تزوير سمات سفر لمجموعة من الأشخاص الباكستانيين. وأوضحت القيادة أن العملية تمت بتوجيه من قائد شرطة المحافظة اللواء علاء جابر هاشم، وبإشراف مدير شرطة قضاء الكوفة اللواء عدي صاحب السلطاني، حيث تمكنت مديرية شرطة قضاء الكوفة، مركز […]

ظهرت المقالة باكستاني “يخترق” مطار النجف ويحول وظيفته “سمسرة وتزوير” أولاً على ايشان.



