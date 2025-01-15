2025-01-15 22:36:04 - المصدر: ايشان

شهدت محافظة النجف حادثة غامضة أثارت جدلاً واسعاً، تمثلت بوفاة طالبتين غرقاً في شط الكوفة، وسط تساؤلات حول ملابسات الحادثة التي لا تزال غامضة. ووفقاً لمصادر محلية، فإن الطالبتين، إحداهما بعمر 17 عاماً والأخرى 15 عاماً، تم انتشال جثتيهما من شط الكوفة من قبل الشرطة النهرية. وأوضحت المصادر أن الشرطة باشرت التحقيقات الفورية لكشف […]

ظهرت المقالة وفاة “غامضة” لطالبتين في النجف.. غرق في شط الكوفة يثير التساؤلات أولاً على ايشان.



