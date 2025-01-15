الزوراء يتغلب على النفط بثلاثية ويتصدر دوري نجوم العراق

2025-01-15 22:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق نادي الزوراء، اليوم الأربعاء، فوزا مستحقا على نظيره النفط (3-1) في ختام مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري نجوم العراق للموسم (2024-2025).وسجل الزوراء أولا عن طريق لاعبه كاظم رعد عند الدقيقة (19) من عمر المباراة، فيما عزز النتيجة للزوراء علي يوسف بالهدف الثاني بعد تمريره ساحرة من زميله كرار نبيل عند الدقيقة (61) من عمر المباراة.وقلص النفط النتيجة عن طريق لاعبه احمد خالد بتسجيل الهدف الأول لفريقه، لكن استطاع الزوراء من السيطرة على زمام المباراة وتسجيل الهدف الثالث عن طريق علي يوسف قبل نهاية المباراة (د88).وبهذه النتيجة استطاع الزوراء من تحقيق صدارة دوري نجوم العراق بـ28 نقطة، بفارق الأهداف عن الجوية، فيما احتل النفط المركز السابع برصيد 23 نقطة.وضمن نتائج مباريات اليوم، عاد الكهرباء من زاخو بفوز ثمين (1-0)، واستطاع الكرمة من تحقيق الفوز على النجف بهدف نظيف، وعاد الطلبة لسكة الانتصارات بعد تحقيق الفوز على أربيل (2-1).