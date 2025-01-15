المشهداني يؤكد ضرورة إيلاء الاحتياجات الأساسية للمواطن "أهمية قصوى"

2025-01-15 22:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي وعدد من الأعضاء، وشدد على ضرورة إيلاء الاحتياجات الأساسية للمواطن في ملف الخدمات "أهمية قصوى".

وقال المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التقى رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي وعدد من الأعضاء".

وأضاف، إن "المشهداني ناقش مع وفد حكومة بغداد المحلية الأوضاع الخدمية التي تعيشها العاصمة وأبرز التحديات التي تواجه العمل فيها"، وشدد على "ضرورة إيلاء الاحتياجات الأساسية للمواطن في ملف الخدمات أهمية قصوى في عمل المجلس وخططه المستقبلية".

كما تناول اللقاء بحسب البيان: "مناقشة الظروف السياسية الحساسة التي يعيشها البلد والتي تنعكس على أداء الحكومة المحلية للعاصمة"، داعيا "مجلس المحافظة إلى الالتفات إلى احتياجات سكان العاصمة بغداد وخدماتهم بعيدا عن التخندقات الحزبية التي تتجاذب في الخلافات السياسية".