2025-01-15 22:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بأن امرأة لقيت حتفها إثر تعرضها لضرب مبرح من قبل زوجها باستخدام أنبوب بلاستيكي (صوندة) داخل منزلهم شرقي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز أن "رجلاً من أهالي منطقة الأربجية شرقي مدينة الموصل، قام بضرب زوجته بأنبوب بلاستيكي بشكل مبرح متسبباً بموتها"، مبيناً أن "الحادث وقع نتيجة خلافات عائلية حادة، كان في مقدمتها البطالة وفقر الحال".

وأضاف المصدر أن "الشرطة المحلية فتحت تحقيقاً فورياً في الحادثة واعتقلت الزوج، حيث قرر القضاء توقيفه لحين إكمال التحقيقات".

كما كشف المصدر أن "الزوجين"لديهما أربعة أطفال، يعيشون في ظروف صعبة نتيجة الأوضاع المعيشية التي تمر بها الأسرة".