2025-01-15 22:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

حقق فريق الزوراء، مساء الأربعاء، ثلاث نقاط مهمة على حساب نظيره النفط وبالتالي يعتلي صدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم. وانتهت المباراة التي اقيمت على ملعب الزوراء بفوز النوارس بثلاثة أهداف لهدف. وبهذا الفوز يتصدر الزوراء جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 28 نقطة، بينما تجمد رصيد النفط عند 23 نقطة

The post بعد فوز مثير على النفط.. الزوراء يتصدر دوري نجوم العراق first appeared on Observer Iraq.