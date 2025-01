على هامش زيارة السوداني للندن.. توقيع مذكرات تفاهم بين شركات عراقية وبريطانية

2025-01-15 22:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن/ عراق اوبزيرفر جرت، اليوم الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص العراقي وعدد من الشركات والمؤسسات البريطانية، في عدد من المجالات، بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية و وزير النفط. فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعمار والإسكان/ دائرة الماء العامة وشركة (IHS) الاستشارية، …

