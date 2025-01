بالوثائق والتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن هدنة وقف اطلاق النار في غزة

2025-01-15 23:05:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشفت مصادر مطلعة، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل اتفاق الهدنة في قطاع غزة، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار "طويل الأمد" وإنهاء العنف بين الأطراف المتنازعة. وبموجب هذا الاتفاق، ذكرت تقارير صحفية، سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، يتم التوافق عليه بين الجانبين، كما سيضمن الاتفاق عودة الهدوء […]

