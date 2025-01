2025-01-15 23:05:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىلم تصل "أزمة" رواتب موظفي إقليم كردستان إلى حلول بالرغم من التصريحات والمواقف المتبادلة بين حكومتي بغداد وأربيل.ويحمل نواب، حكومتي المركز والإقليم مسؤولية توسع تلك الفجوة، فيما يؤكدون أن الحل يكمن بتعديل قانون الموازنة المالية العامة.ويقول النائب عن كتلة الجيل الجديد موفق حسين، في حديث لـ(المدى)، إن "مشكلة الرواتب أصبحت مزمنة وأثرت بشكل كبير […]

