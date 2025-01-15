الداخلية العراقية تبدأ بترحيل العمالة الوافدة لانتهاء مهلة التكييف القانوني

2025-01-15 23:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاءالقبض على نحو 700 وافد أجنبي من المخالفين لقانون الإقامة بعد انتهاء مهلة التكييفالقانوني لهم.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية المختصة شرعت بإجراء حملات تفتيشيةواسعة لتعقب الوافدين المخالفين لشروط الإقامة، وألقت القبض على 691 مخالفاً وسيتمإعادتهم إلى بلدانهم عملاً بنص المادة 24 من القانون الخاص بالعمالة الأجنبية، كماستقوم الجهات المختصة في وزارة الداخلية بتحريك دعاوى قضائية بحق من كان يأويهم".

وأهابت وزارة الداخلية بأصحاب الشركات والمهن والحرف والمطاعم والطلباتالخاصة وكل من يأوي أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017، بضرورة تسفيرهملفترة أقصاها 2025/1/15.

وبينت أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 24832 الخاصبتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية وبالنظر إلى انتهاء مهلة التكييف القانونيالتي تم منحها لغاية 2024/12/31.