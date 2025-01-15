الإعلام الحكومي: جميع الموظفين سيشملون بخدمة الاستثناء من التبرعات لغزة ولبنان

2025-01-15 23:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن فريق الاعلام الحكومي، إطلاق الخدمة الإلكترونية لخمس مؤسسات لاستثناء الموظفين من التبرعات لغزة ولبنان، مؤكدا استمرار تقديم الخدمات لبقية المؤسسات الحكومية.وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد في حديث لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعبر بوابة أور الإلكترونية ستستمر بنشر الخدمات الخاصة لبقية موظفي مؤسسات الدولة التي تتيح لهم تقديم طلبات الاستثناء من التبرعات لغزة ولبنان".وأضاف، أن "بوابة أور الالكترونية اطلقت اليوم هذه الخدمة لخمس مؤسسات رسمية بعد ان اكتملت البيانات الواردة من تلك المؤسسات"، مؤكدا أن "إدارة مركز البيانات الوطني مستمرة بالتواصل مع اقسام تقنية المعلومات في كل مؤسسات الدولة لاستكمال جميع الاجراءات باستلام قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين وسيتم نشر هذه الخدمة واطلاقها للموظف تباعا بعد ان تكتمل البيانات كافة".