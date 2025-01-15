رئيس الوزراء يطمئن على صحة رئيس مجلس الوزراء الأسبق في لندن

2025-01-15 23:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأطمأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على صحة رئيس مجلس الوزراء الأسبق ابراهيم الجعفري.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ابراهيم الجعفري، وأطمأن على صحّة الجعفري خلال اللقاء، كما جرى استعراض الخطط التنموية وعوامل الأمن والاستقرار والتقدم التي يعيشها العراق اليوم، وجوانب الارتقاء بالعمل التنفيذي والخدمي الذي رسمه البرنامج الحكومي".