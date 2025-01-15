2025-01-15 23:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، للشعب الفلسطيني اتفاق وقف إطلاق النار.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نُبارك للشعب الفلسطيني الأبي، ومقاومته الشجاعة والباسلة، النصر العظيم الذي سطروه في معركة طوفان الأقصى، والذي تكلل بإرغام العدو الصهيوني الإرهابي بالقبول على بنود اتفاق وقف أطلاق النار، ونؤكد ان هذا الأنجاز الكبير ما كان ليتحقق لولا ضربات سواعد الأبطال المباركة، واحتضان المجتمع لمقاومته الشريفة، وثبات وصمود الغزاويين الأسطوري رغم كل ما تعرضوا له من قتل وتشريد وحصار، واستبسالهم الاستثنائي في الدفاع عن مقدساتهم وارضهم وكرامتهم وحريتهم وحقوقهم المشروعة."وأضاف، "إننا وإذ نُبارك للأشقاء نصرِهم الذي هو نصر للأمة العربية والإسلامية، فإننا نشيد ونثمن جهود الحكومتين القطرية والمصرية التي اسهمت بالتوصل إلى هذا الاتفاق"، داعيا الدول المراقبة إلى "الزام الكيان المحتل بتنفيذ تعهداته".وحث، "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التحرك الفوري لتخفيف المعاناة الانسانية عن اهالي قطاع غزة عبر فتح المعابر وادخال المساعدات كخطوة اولى، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، آملين ان يُسهم هذا الاتفاق في خفض مستوى المخاطر التي تشهدها المنطقة، وكبح جماح واطماع العدو عن شعوب أمتنا الكريمة".