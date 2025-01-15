2025-01-15 23:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأربعاء، أن طالباً في المرحلة المتوسطة أقدمالانتحار شنقاً غرب الموصل، بعد تأخر وصوله للمدرسة لتأدية الامتحان.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالباً في الصف الثاني المتوسط أقدم علىالانتحار شنقاً بعد رفض إدارة مدرسته دخوله إلى المدرسة بسبب تأخره عن موعد أداءالامتحان في قرية تل زلط (غرب الموصل)".

وأوضحالمصدر أن "الطالب من مواليد 2010 ولدى وصوله متأخراً لمدرسته في القرية خلالتأدية امتحانات نصف السنة رفضت الإدارة دخوله"، مبيناً أنه "وفور عودتهلمنزله توجه إلى أعلى غرفة في المنزل ما يعرف بـ(البيتونة) وقام بشنق نفسه"، مضيفاًأن "الشرطة قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونيةوفتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة حيثياتها".