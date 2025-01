2025-01-15 23:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن/ عراق اوبزيرفر التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ابراهيم الجعفري في لندن. وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم ، في العاصمة البريطانية لندن، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ابراهيم الجعفري”. وأطمأن السوداني بحسب البيان، على “صحّة …

The post بعد غياب طويل.. السوداني يلتقي الجعفري في لندن first appeared on Observer Iraq.