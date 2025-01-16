2025-01-16 00:18:04 - المصدر: ايشان

أعلن الأمين العام لحركة النجباء، الشيخ أكرم الكعبي، تعليق العمليات العسكرية ضد الكيان، تضامناً مع إيقافها في فلسطين، مشيراً إلى أن الأصابع على الزناد، وإن ارتكب الاحتلال أي حماقة فإنه سيواجه ردّاً قاسياً. وقال الكعبي في بيان تلقته “إيشان”: “نبارك للشعب الفلسطيني والأحرار في العالم خصوصا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمن أنصار الله والمقاومة الإسلامية في […]

ظهرت المقالة “فإن عادوا عدنا”.. الكعبي يعلن تعليق العمليات العسكرية ضد الكيان أولاً على ايشان.



