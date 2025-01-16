تحالف العزم يرحب بوقف الحرب على غزة

2025-01-16 00:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رحب تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي، اليوم الاربعاء (15 كانون الثاني 2025)، بقرار وقف الحرب على غزة.

وقال المكتب الاعلامي للتحالف، في بيان تلقته "بغداد اليوم": "نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب على غزة، ونثمن عالياً دور دولة قطر وجمهورية مصر العربية في قيادة الجهود الدبلوماسية التي أثمرت عن هذه الخطوة المهمة، وجميع الأطراف الدولية التي شاركت في إنجاز هذا الاتفاق".

وأضاف: "كما ونهيب بالعالم أجمع أن يقف إلى جانب غزة في محنتها، عبر دعم جهود إعادة الإعمار وتقديم الإغاثة العاجلة لأهلها المنكوبين، فالتضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة هو مسؤولية إنسانية وأخلاقية لا بد أن يضطلع بها الجميع".