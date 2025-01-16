2025-01-16 01:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الهيئة الادارية لنادي الكرخ الرياضي الأربعاء في اجتماع استثنائي لها فسخ عقد مدرب فريق الكرة بالنادي، (المصري) هيثم شعبان بالتراضي لسوء النتائج.

واعتمدت الادارة عقب قرارها، احمد عبد الجبار مدرباً للفريق مع إبقاء الملاك المساعد والمؤلف من (المصري) عمرو حسن ومدرب حراس المرمى (البرازيلي) ليندار خوسيه سيلفا، ومدرب اللياقة البدنية (البرازيلي) لويز اندريه.

واحتل الكرخ المركز 18 بعد انتهاء الجولة 14 برصيد 12 نقطة.