مواقف عراقية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

2025-01-16 01:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعرحب زعماء القوى السياسية العراقية، باعلان إتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وقال زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر بعد اتفاق غزة: عليكم بوحدة الصف ونبذ الخلافات، فسهام الصديق اقسى من سهام العدو.. واسال الله تعالى ان يمن عليكم بالامن والسلام مع اهل السلام ".بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "إعلان وقف العدوان على غزة، هو يوم انتصار لغزة، ومقاومتها الشجاعة، وأبنائها الصابرين الصامدين، ولدماء الشهداء الأبرار، وجراحات المصابين، ولمحور المقاومة المساند، ولكل أحرار العالم الذين ناصروا غزة، وفضحوا الوجه القبيح للصهيونية، ومجازرها، وتجردها من القيم الإنسانية".وأضاف، أن "إعلان وقف العدوان، هو يوم إعلان هزيمة الكيان الصهيوني، وفشل كل ما توعد المجرم نتنياهو بتحقيقه منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى.. فهنيئا لغزة انتصار الدم على السيف، وعودة السلام، وشرف العزة والكرامة،، آملين من كل دول العالم مد يد العون بالمساعدات الانسانية، والمساهمة بإعادة إعمار غزة، وتأهيل مرافقها الخدمية، وتمكين شعبها من الاستقرار مجددا".من جانبه قال رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في تدوينة له على منصة (إكس)، "نبارك التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة، الذي يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. نتوجه بخالص الشكر للجهود الدبلوماسية لتي أسهمت في تحقيق هذا الاتفاق، كما ندعو الأشقاء العرب و المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة".