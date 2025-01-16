2025-01-16 01:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على (691) مخالفاً لقانون الإقامة ، مؤكداً أنه سيتم إبعادهم إلى بلدانهم.وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذا ًلقرار مجلس الوزراء المرقم 24832 الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية وبالنظر الى إنتهاء مهلة التكييف القانوني التي تم منحها لغاية 31/12/2024 ، وآهابت أصحاب الشركات والمهن والحرف والمطاعم والطلبات الخاصة وكل من يأوي أجنبي مخالف لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 بضرورة تسفيرهم لفترة أقصاها 15/1/2025".وأضافت، انه " ومع انتهاء هذه المدة ، شرعت الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية المختصة بإجراء حملات تفتيشية واسعة لتعقب المخالفين ، والقت القبض على (691) من المخالفين وسيتم إبعادهم الى بلدانهم عملاً بنص المادة 24 من القانون المشار إليه آنفاً ، كما ستقوم الجهات المختصة في وزارة الداخلية بتحريك دعاوى قضائية بحق من كان يأويهم".