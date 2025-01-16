شمول جميع الموظفين بإيقاف استقطاع الـ 1% من الرواتب

2025-01-16 01:10:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - خاص

أكد مصدر حكومي مطلع، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن الحكومة العراقية اتخذت قراراً نهائياً بشمول جميع الموظفين بإيقاف استقطاع نسبة 1% من رواتبهم.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن ذلك جاء أسوة بالمتقاعدين الذين تم إعفاؤهم مؤخراً من هذا الاستقطاع بأثر رجعي.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمدة ستة أشهر، ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول 2024، كتبرع طوعي لدعم الأوضاع الإنسانية في غزة ولبنان. إلا أن القرار أثار اعتراضات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الموظفون والمتقاعدون على حد سواء.

وأوضح المصدر الحكومي أن القرار الجديد، الذي تم اتخاذه بشكل نهائي، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الفئات. وأضاف أن الحكومة ستباشر قريباً بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يضمن استرجاع أي مبالغ مستقطعة من رواتب الموظفين منذ بدء تطبيق القرار السابق.

ويرى خبراء أن إلغاء الاستقطاع قد يخفف الضغوط الاقتصادية عن شريحة كبيرة من المواطنين، لكنه قد يضع الحكومة أمام تحديات جديدة في البحث عن بدائل لتمويل المشاريع الإنسانية التي كان من المقرر أن تغطيها هذه التبرعات.

مع اتخاذ الحكومة قراراً نهائياً بإلغاء استقطاع الـ 1% من رواتب الموظفين، تبدو هذه الخطوة بمثابة انتصار لمطالب الشارع العراقي، ومع ذلك، تبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تعامل الحكومة مع تحديات التمويل البديل لدعم القضايا الإنسانية.