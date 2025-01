2025-01-16 01:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن أخذت زيارة محمد السوداني، رئيس الحكومة، إلى بريطانيا نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية في العراق، خصوصًا وأنها تزامنت مع الحديث عن «أزمة الفصائل» والتغيرات المتوقعة في المنطقة بعد ما جرى في سوريا.وقد يكون السوداني قد ناقش في لندن، خلف الأبواب المغلقة، احتمالية تعرض البلاد لضربات من الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب اتهامات […]

The post السوداني في بريطانيا: «تعاون تاريخي» والبحث عن وساطة مع ترامب appeared first on جريدة المدى.