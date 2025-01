2025-01-16 01:25:07 - المصدر: جريدة المدى

ذي قار / حسين العامل دافع مجلس محافظة ذي قار عن قرار اقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي، مبينا ان انعقاد جلسة الإقالة جاء بطلب من اغلبية الأعضاء وان الجلسة عقدت في وقتها المقرر واتخذت قرارها بإقالة المحافظ، نافيا انعقاد جلسة الإقالة قبل ساعة من موعدها، وفيما قرر منح المحافظ المُقال شهرا واحدا لتصريف الاعمال، كشف قرار الإقالة عن […]

