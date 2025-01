2025-01-16 01:25:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد تناول تقرير لمجلة، فورن بوليسي، الأميركية التباين في مواقف جو بايدن من الاكراد في العراق والشرق الأوسط من دعم وتأييد خلال فترة وجوده كعضو مجلس شيوخ وناب رئيس والتي لم تستمر بنفس الحماس تجاه قضايا الاكراد ومشاكلهم خلال فترة رئاسته التي تولاها عام 2021، ومع قرب نهاية ادارته فانه سيغادر […]

