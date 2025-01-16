برشلونة يسحق بيتيس بخماسية ويعبر لربع نهائي كأس الملك

2025-01-16 02:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق برشلونة انتصارا عريضا بنتيجة (5-1) خلال مواجهة ريال بيتيس مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور ال16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".وسجل لبرشلونة كلا من: جافي، كوندي، رافينيا، فيران توريس، ولامين يامال في الدقائق (3، 27، 59، 66، و75)، بينما سجل هدف بيتيس الوحيد فيتور روكي بالدقيقة 84 من نقطة الجزاء.وبهذا الانتصار يتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي من البطولة.