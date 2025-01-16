العراق يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

2025-01-16 02:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة الخارجية العراقية، عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يأتي بعد تضحيات جسيمة ومعاناة كبيرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وأشادت الوزارة، "بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا الاتفاق"، مؤكدة أن "هذه المساعي تعكس أهمية التعاون الدولي لوقف معاناة المدنيين وضمان استقرار المنطقة".ودعت وزارة الخارجية إلى "ضرورة إتاحة المجال بشكل فوري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المتضررة، وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية".وأكدت على "أهمية تكثيف الجهود الدولية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للدمار جراء العدوان، بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها وتحسين الظروف المعيشية للسكان"، مشيرة إلى أن "جمهورية العراق تجدد موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ".وشددت على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالشكل الذي يناضل من أجله".