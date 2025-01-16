حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الهلال السعودي

2025-01-16 08:00:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

كشف مصدر مقرب من إدارة نادي الهلال السعودي، عن حقيقة الصورة التي نشرها رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والتي ظهر فيها مرتديا القميص الأزرق لنادي الهلال السعودي.

وقال المصدر، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" النادي بدأ خطوات فعلية في مفاوضات لضم محمد صلاح خلال فترة قريبة، وذلك ليكون النجم العالمي ضمن صفوف الهلال خلال بطولة كأس العالم للأندية".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن نادي الهلال السعودي يسعى إلى ضم محمد صلاح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بحيث يكون أحد الأعمدة الرئيسة التي يخوض بها منافسات كأس العالم للأندية بعد 6 أشهر من الأن، بما يمكن النادي من تحقيق نصرًا كبيرًا خلال هذه البطولة.

يشار إلى أن نادي الهلال السعودي سيلعب ضمن المجموعة الثامنة في مونديال الأندية، والتي تضم أندية عملاقة، مثل ريال مدريد الإسباني وسالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي، لذلك يسعى النادي إلى دعم قوته بعدد من النجوم الكبار، الذين يحاول بالفعل التعاقد مع بعضهم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ونفى المصدر ما تناقلته بعض الصحف الإنجليزية والإسبانية بشأن عرض النادي مليون جنيه إسترليني أسبوعيا على صلاح مقابل اللعب لنادي الهلال، مؤكدا أن ما يتم تداوله حاليا مجرد تخمينات، لأنه لا يوجد اتفاق فعلي، أو إعلان من جانب مسؤولي النادي عن قيمة العروض التي تقدم للنجوم المستهدفين.