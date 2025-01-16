النصر السعودي يغري رونالدو بجزء من ملكية النادي

2025-01-16 08:00:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

فجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن نادي النصر السعودي، قدم ميزة استثنائية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للموافقة على تمديد عقده مع "العالمي" .

وينتهي عقد الأسطورة كريستيانو رونالدو (39 عاما) مع نادي النصر في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، سيستمر رونالدو في السعودية لموسم آخر بعقد لا يمكن رفضه من الناحية المالية.

وأوضحت الصحيفة: " الأموال ليست السبب الوحيد لاستمرار رونالدو مع النصر، حيث يبدو أن هذه ستكون علاقة طويلة الأمد مع التزام بالوفاء لا يمكن اختراقه، حيث سيشارك البرتغالي في ملكية الفريق، مع حصة صغيرة، ولكنها تعكس الثقة الممنوحة له".

وكشفت "ماركا": "قدم مسؤولو النصر، في محاولة لإظهار إعجابهم ودرجة رضاهم عما يقدمه كريستيانو رونالدو منذ وصوله إلى الرياض، عرضًا للاعب يتمثل في منحه 5% من ملكية النادي".