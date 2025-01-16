"بتكوين" تعود إلى مستوى 100 ألف دولار مع هدوء القلق من التضخم

2025-01-16 08:16:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت عملة "بتكوين" الرقمية،يوم الخميس، أكبر مكاسبها في العام الجديد، بعدما أحيت أرقام التضخم الأميركيةالمطمئنة، الرهانات على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطيالفيدرالي، وهو ما دعم الأسواق العالمية.

وتمتداول العملة المشفرة عند 100420 دولاراً اعتباراً من الساعة 8:08 صباحاً اليوم فيسنغافورة، بعد ارتفاع بنسبة تزيد عن 3% في الجلسة السابقة لصدور أرقام مكتبإحصاءات العمل. وسجلت رموز مثل "إيثريوم" و"إكس آر بي"ارتفاعات أكثر حدة.

وأعادالتقرير الذي يشير إلى هدوء أسعار المستهلك الأساسية إشعال الرهانات على خفض آخرلسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول تموز/ يوليو المقبل، مما عززالأسهم والسندات.

وتتحولالأنظار إلى السياسة المتوقعة في أعقاب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20كانون الثاني/ يناير الجاري، بما في ذلك الخطوات المحتملة لدعم قطاع التشفير.

ويقيمالمضاربون مخاطر التعريفات التضخمية، وسياسات الهجرة، في مواجهة تعهد ترامب بجعلالولايات المتحدة موطناً عالمياً للأصول المشفرة. كما دعم الرئيس المقبل فكرةإنشاء مخزون وطني من "بتكوين".