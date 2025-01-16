2025-01-16 08:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ لوّحت السلطات الكندية بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية في حال قامالرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة الرسوم المالية على البضائع والخدمات الكندية.

ونقلتوكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن كندا قد تفرض تدابير مضادة على وارداتأميركية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار كندي (نحو 105 مليارات دولار) إذا فرضالرئيس المنتخب دونالد ترامب رسوماً جمركية على السلع والخدمات الكندية.

وقالالمصدر إن كندا وضعت قائمة بالأهداف لكنها ستعقد مشاورات عامة قبل التحرك، مضيفاًأن مدى أي رد فعل محتمل سيعتمد على ما سيفعله ترامب.

وكانتصحيفة "تورنتو ستار" أول من أورد نبأ التدابير المضادة المقترحة.

وأشارالمصدر إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو التقى في وقت سابق برؤساء وزراء المقاطعاتالعشر في كندا لمناقشة كيفية الرد على أي رسوم جمركية أميركية وقائمة الأهداف.

ويقولترامب إنه يريد فرض رسوما بنسبة 25% على الواردات من كندا لدفعها إلى تشديد أمنالحدود بهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين وخفض تهريب الفنتانيل، وهي الخطوةالتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية التجارة الحرة.

وستؤثرمثل هذه الإجراءات بقوة على كندا التي ترسل 75% من صادراتها من السلع والخدمات إلىالولايات المتحدة.