استقرار اسعار الذهب بدعم من توقعات خفض معدلات الفائدة في أمريكا

2025-01-16 09:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مدعومة بتوقعات خفض معدلات الفائدة في أمريكا.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.03% ليصل إلى 2695.09 دولاراً للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 كانون الأول في وقت سابق من الجلسة، فيما وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.28% لتصل إلى 2725.50 دولاراً.

في المقابل، تراجعت الفضة بنسبة 0.2% لتسجل 30.61 دولاراً للأونصة، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 958.50 دولاراً. واستقر سعر البلاتين عند 938.25 دولاراً.

يبقى المستثمرون مترقبين لإشارات إضافية من الفدرالي الأميركي بشأن سياساته النقدية المستقبلية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن التوجهات الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

المصدر: وكالات