2025-01-16 09:54:04 - المصدر: ايشان

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن حرائق لوس أنجلوس لم تقتصر على تدمير المنازل، بل امتدت لتلتهم وظائف وأحلام العديد من عمال الخدمات من مختلف الجنسيات، الذين قدموا إلى الولايات المتحدة سعياً وراء الحلم الأمريكي. وأوضحت الصحيفة أن قوائم ضحايا هذه الحرائق المدمرة لا تشمل فقط السكان الأثرياء وذوي النفوذ، بل تضم أيضًا الآلاف من […]

ظهرت المقالة واشنطن بوست: حرائق لوس أنجلوس التهمت المنازل والوظائف والأحلام أولاً على ايشان.



