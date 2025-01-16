تباين أسعار الدولار مقابل الدينار في أسواق بغداد و اربيل

2025-01-16 10:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث سجل سعر البيع 151150 دينارا مقابل 100 دولار وسجل سعر الشراء 151050 دينارا مقابل 100 دولار .