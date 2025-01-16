الإعمار تطلق قروض الإسكان.. التفاصيل والشروط (فيديو)

2025-01-16 10:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية عن فتح التقديم على قروض صندوق الإسكان ضمن أول دفعة في الثاني من شباط المقبل، موضحة آلية اختيار المشمولين والإجراءات لتلافي الزخم في التقديم.

وأفادت الوزارة بأن التقديم سيبدأ في اليوم الأول من بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين، تليها محافظات ذي قار والمثنى، ثم واسط والأنبار، وبعدها الديوانية وبابل وكركوك والنجف، على أن يختتم في كربلاء وميسان والبصرة.

وأوضحت الوزارة أن تقسيم أيام الأسبوع بين المحافظات جاء لتجنب الزخم الذي قد يعيق تحميل الاستمارة المخصصة، مؤكدة أن التقديم سيكون مفتوحاً على مدار الساعة في اليوم المخصص لكل محافظة حتى نفاد التخصيص.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نبيل الصفار، أن صندوق الإسكان خصص مبلغ 950 مليار دينار للدفعة الأولى، مع إعطاء الأولوية للبناء خارج مراكز المدن بهدف تشجيع السكن في تلك المناطق.

كما سيتم اعتماد معايير المفاضلة، التي تشمل موقع البناء (داخل أو خارج المدينة)، نوع البناء (هدم، إعادة بناء، قطعة أرض، أو إضافة وحدة)، السنّ (51 عاماً وأكثر)، الحالة الاجتماعية، وعدد الأبناء. كما ستُمنح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بنسبة عجز 50% أو أكثر.

وأشار الصفار إلى أن قيمة القروض الممنوحة خلال العام الماضي بلغت تريليوناً و80 مليار دينار، وغطت 16,309 مستفيدين، بالإضافة إلى تسديد دفعات مستحقة لمقترضين سابقين.

وأكد أنه تم تخصيص مبلغ 950 مليار دينار لقروض العام الحالي، مع تسوية مبلغ 250 مليار دينار بذمة الوزارة لصالح البنك المركزي، مما يعزز قدرة الصندوق على إقراض المزيد من المواطنين.

وأضاف الصفار أن مبالغ الاستردادات يتم تدويرها لتمويل قروض جديدة، مع اعتماد الدفع الإلكتروني للأقساط باستخدام بطاقات الماستر كارد أو الفيزا كارد لتسهيل العملية على المقترضين.

الى ذلك نشرت وزارة الاعمار والاسكان عبر موقعها الرسمي مقطع فيديو توضيحي لشرح طريقة التقديم على هذه القروض