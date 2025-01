2025-01-16 10:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، آلية اختيار المشمولين بقروض صندوق الإسكان المزمع انطلاقها بداية الشهر المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس نبيل الصفار في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته عراق اوبزيرفر إن “صندوق الإسكان حدد عدداً من نقاط المفاضلة لاختيار المتقدمين الأكثر استحقاقاً، وتشمل موقع البناء إن كان خارج أو داخل مركز …

