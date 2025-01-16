الكهرباء ودجلة الجامعة يفتتحان الجولة الثامنة من سلة المحترفين اليوم
2025-01-16 10:40:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الثامنة لدوري المحترفين بكرة السلة، بإقامة مباراة واحدة.
إذ يلتقي وصيف الترتيب، فريق دجلة الجامعة، مع نظيره الكهرباء، صاحب المركز التاسع ، في قاعة الشعب المغلقة ببغداد في تمام الساعة السادسة مساءً.
وستقوم القناة العراقية الرياضية بالنقل المباشر لأحداث المباراة يرافقها الاستوديو التحليلي.
وفي بقية المباريات، تقام يوم غد الجمعةّ مواجهتان، إذ يشد غاز الشمال رحاله إلى ، محافظة بابل لملاقاة فريق الحلة، على أن يضيف الكرخ منافسه الشرطة.
تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الثامنة لدوري المحترفين بكرة السلة، بإقامة مباراة واحدة.
إذ يلتقي وصيف الترتيب، فريق دجلة الجامعة، مع نظيره الكهرباء، صاحب المركز التاسع ، في قاعة الشعب المغلقة ببغداد في تمام الساعة السادسة مساءً.
وستقوم القناة العراقية الرياضية بالنقل المباشر لأحداث المباراة يرافقها الاستوديو التحليلي.
وفي بقية المباريات، تقام يوم غد الجمعةّ مواجهتان، إذ يشد غاز الشمال رحاله إلى ، محافظة بابل لملاقاة فريق الحلة، على أن يضيف الكرخ منافسه الشرطة.