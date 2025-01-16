القبض على متهمين بجرائم "الحرق والتهديد" وتعاطي وترويج المواد المخدرة في بغداد

2025-01-16 10:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، القبض على متهمين بجرائم "الحرق والتهديد" وتعاطي وترويج المواد المخدرة في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "تشكيلات فرقة (المشاة السابعة عشر) والأولى، والالية شرطة اتحادية بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، تمكنت من القاء القبض على (13) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بجرائم (الحرق والتهديد)".

واضاف انه "تم القبض عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من شخصين اثنين ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال، واخرين بقضايا (السرقة، مشاجرات مسلحة) والاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (الكمين، حي الجزائر/قضاء المحمودية، العبيدي، بسماية، الكرادة، الزعفرانية، الدورة) بجانبي الكرخ والرصافة".

واكدت القيادة ان "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".