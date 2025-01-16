2025-01-16 10:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، القبض على 4 اشخاص احرقوا عجلة مدنية في الزعفرانية جنوب بغداد.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم أنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث حرق عجلة لاحد المواطنين من قبل اشخاص مجهولين ولاذوا بالفرار، تم على الفور تشكيل فريق عمل من دوريات نجدة الزعفرانية ومفارز قسم شرطة الزعفرانية والتوجه إلى مكان الحادث، حيث تبين حرق عجلة نوع كيا".

وأضافت أنه "تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ليتم القبض على (4) اشخاص بعد تعقبهم ومطاردتهم داخل الازقة وذلك خلال وقت قياسي (15) دقيقة".

وأوضحت قيادة شرطة بغداد الرصافة أن "المتهمين اعترفوا بقيامهم بالجريمة أثناء التحقيق معهم، وتم ايداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



