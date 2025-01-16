2025-01-16 11:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن "الحراك الشعبي" في قضاء القرنة شمالي البصرة، يوم الخميس،عن الاستعداد لانطلاق تظاهرات احتجاجية بسبب تردي الواقع الخدمي، وذلك بعد أقل أسبوععن استجابة الحكومة المحلية لمطالب "الحراك الشعبي" في قضاء الصادق.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن تجمعاً ضم شيوخ عشائر ورجال دين ووجهاء رفع 30 مطالباً إلىالحكومتين المحلية والاتحادية.

وقالقائد "حراك القرنة"، حسين المزيرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "قضاءالقرنة خرج اليوم بـ30 مطلباً مشروعاً لإنصاف أهاليه وتوفير خدمات شاملة وكاملةلهم أسوة بباقي مناطق البصرة، كان أبرزها بناء المراكز الصحية والمستشفيات للحد منالإصابات السرطانية التي نعاني منها بسبب قرب القضاء من الآبار النفطية".

وتابعالمزيرعاوي، إن "المطالب متنوعة وتعالج الكثير من مشاكل القضاء ومنها إكمالالمشاريع المتلكئة وبناء المعاهد والجامعات وتهيئة البنى التحتية والجسور بالإضافةإلى دعم دوائر الدولة وفتح دوائر جديدة مثل الضريبة والمرور والتربية والمدارس وإنشاءكورنيش يليق بمكانة المنطقة سياحياً وغيرها من المطالب المشروعة".

ومطلعالعام الحالي انطلقت تظاهرات في قضاء الصادق شمالي البصرة احتجاجاً على ترديالخدمات، ونصب المحتجون سرادق اعتصام هناك لحين تلبية مطالبهم.

وعلىإثر ذلك استجابة الحكومتين المحلية والاتحادية لمطالب "الحراك الشعبي"ووعدت بتنفيذ المطالب.