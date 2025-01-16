“ارتفاع طفيف”.. قائمة صباحية باسعار الصرف في بغداد

2025-01-16 12:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وسجلت أسعار الدولار، ارتفاعا بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار. واستقرت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151000، بينما بلغ الشراء 150000 دينار …

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