2025-01-16 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، عن نقل وإعادة 3359 معتقلاً وموطناً من داعش وسوريا إلى العراق خلال العام الماضي. وذكر بيان للقيادة تلقته (المدى) أن "يوم أمس زار الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية العراق للقاء القادة العسكريين الأمريكيين والعراقيين في بغداد وكذلك أفراد الخدمة الأمريكية في أربيل". وأضاف أن "كوريلا التقى […]

