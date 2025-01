2025-01-16 12:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، بأن حماس خرجت منتصرة من ميدان المفاوضات. وقال الحرس الثوري الإيراني إن "فرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني يعتبر هزيمة له ونصرا مبينا وعظيما لفلسطين". وأشار إلى أن "حماس خرجت منتصرة من ميدان المفاوضات بفضل إيمانها وصمود غزة والدعم العالمي". وتابع أن "حماس أرسلت رسالة للعالم بأن […]

